Jediné, co jej trošku mrzelo, byla produktivita. „Myslím si, že jsme měli dát více gólů. To musíme do mistrovských zápasů zlepšit, protože tam se nám to může vymstít. Celkově jsme měli ve hře dobré věci, ale byly tam i momenty, nebo situace, na kterých také ještě musíme zapracovat,“ uvědomuje si kouč Plzně.

Zimní příprava: FC Písek - FC Viktoria Plzeň B 1:2 (1:1).Zdroj: Jan Škrle

V pátek se se svou družinu vrací z píseckého soustředění, takže nastal čas na chviličku odpočinku. „O víkendu mají kluci volno, ale od pondělí už zase normálně trénujeme. V sobotu pak hrajeme v dalším přípravném utkání se Zápy,“ dodal na závěr devětatřicetiletý trenér třetiligového mančaftu.

A jak čtvrteční přátelský souboj hodnotili na jihu Čech? „Máme za sebou další přípravný zápas, který rozhodně splnil svůj účel, zejména pokud jde o prověrku fyzické připravenosti,“ měl jasno písecký kormidelník Milan Nousek. „Nemohu říct, že by v tomto utkání bylo z naší strany všechno špatně, ale některé situace jsme neřešili dobře, z čehož profitoval náš soupeř,“ doplnil ještě k utkání.

Zimní příprava: FC Písek – FC Viktoria Plzeň B 1:2

Poločas: 1:1. Branky: Kalousek – Gaszczyk, Čihák. Rozhodčí: Rejžek – Žemlička, Brodský. Sestava FC Písek: Lukeš – Malý, Němeček, Kašpar, Vokurka, Martin Kynkor, Koreš, Štěch, Kalousek, Voráček, Bicenc. Střídali: Satrapa, Novák, Michal Kynkor, Kohout, Vonášek, Pícha, Kotrba, Hendrych. Trenér: Milan Nousek. Sestava FC Viktoria Plzeň B: Daněk – Červený, Čihák, Vacek, Vach, Novák, Pešek, Planeta, Gaszczyk, Krůta, Pospíšil. Střídali: Fišer, Paluska, Secký, Deml, Oravec, Hašek, Štauber, Lorinz, Vlček. Trenér: Josef Parlásek.

Další program přípravných zápasů FC Viktoria Plzeň B - 4. února 11.00: Viktoria Plzeň B – Zápy (UMT Luční), 11. února 12.00: Greuther Fürth U23 – Viktoria Plzeň B (UMT Fürth), 18. února 12.00: MFK Chrudim – Viktoria Plzeň B (UMT Chrudim), 25. února 11.00: Viktoria Plzeň B – FK Teplice B (UMT Luční).

Příprava? Nejsem spokojený. Jaro chceme v klidu dohrát, utrousil trenér Lhoty