Všichni majitelé permanentních vstupenek mají první utkání zdarma. Ostatní si je mohou pořídit v rozmezí od 190 do 400 korun.

„Všichni jsme hladoví, chceme se ukázat,“ vzkazuje viktorián Václav Pilař, že stojí za to přijít do hlediště.

„Jsem přesvědčený o tom, že v šatně nenajdete hráče, který by nechtěl hrát evropské poháry,“ doplnil 33letý fotbalista, jenž se do Plzně vrátil právě kvůli možnosti zahrát si o Ligu mistrů.

V dresu Viktorie už ji jednou zažil, k postupu z náročné kvalifikace pomohl v roce 2011 góly do sítě Jerevanu, Rosenborgu i FC Kodaň.

Odměnou mu byly památné zápasy s Barcelonou nebo AC Milán nebo potom v Evropské lize se Schalke, když se otevírala zrekonstruovaná Doosan Arena.

„Pro mě to bylo něco nového, nikdy předtím jsem to nezažil. A budu na to vzpomínat do konce života,“ vyprávěl Pilař v emotivním videu na klubovém webu.

„A teď je před námi další pokus a my do toho musíme dát všechno, aby se zase vzpomínalo,“ doplnil před dvojzápasem s HJK Helsinky.

Generálka odkryla karty. Jak by mohla vypadat sestava viktoriánů ve Finsku?

Pokud ho viktoriáni zvládnou, budou mít jistou skupinu některého z evropských pohárů a dál budou živit naději na Ligu mistrů.

Když ne, přijde oprava ve 3. předkole Evropské ligy.

Jak na Helsinky?

Vstupenky na domácí odvetu (26. července od 19 hodin) si mohou fanoušci zajistit v předprodeji ve čtyřech cenových kategoriích (190, 270, 340 a 400 korun).

Prodávají se ve Viktoria shopu(9-17 hodin). Ale také je lze zakoupit online a v prodejních místech Plzeňské vstupenky. Omezení je nastaveno na maximální počet pěti kusů na osobu.

Včera byl zahájen prodej vstupenek do sektoru 117, který patří hostům, na první zápas v Helsinkách (20. července od 18 hodin). Jsou k mání ve Viktoria shopu za cenu 380 Kč, platit lze pouze hotově.