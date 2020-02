Dorost FC – Radnice 3:6 (1:3). Hrálo se brzy po poledni a hlad po gólu prokázal jako první hostující Habr. O čtyři minuty později bylo ale vyrovnáno. Ranou k pravé tyči se prosadil Jiří Drábek. Fyzicky lépe vybavení chlapi TJ Sokol se radovali po půlhodině hry, kdy si Pavel Aubrecht poradil se dvěma zadáky a rozvlnil síť. Ještě před poločasem se znovu trefil Habr přesnou ranou z úhlu.

Po obrátce hlavičkoval přesně Brož a nová tvář v radnickém dresu (přes Rokycany do Žihle a nyní pravděpodobně v novém angažmá) upravila na 1:4. Vzápětí mířil Pavel Aubrecht do protipohybu gólmana na rozdíl čtyř branek. Hájek snížil, ovšem Habr v 78. minutě završil hattrick. Tečkou za slušně vedeným střetnutím byla Rybova střela do opuštěné svatyně.

Sestava Radnic: Körner (Radek Štěpánek) – Brož, Michal Krč, Rýdl, Tomáš Kroc, Spurný, Habr, Svoboda, Aubrecht, Melich, Esterka (Koffer, Švajcr).

V sobotu pojedou Radnice do Zruče k pohárovému duelu s domácím účastníkem krajského přeboru.