Plzeňský útočník Tomáš Chorý ani na chvilku nezaváhal, vzal si míč a poslal svůj tým do vedení. „Na penaltu jsem určený, věřil jsem si. Dopředu jsem věděl, kam ji kopnu. A zaplaťpánbůh jsem ji proměnil,“ říkal pak 27letý forvard novinářům.

Byl to klíčový moment zápasu?

Ta vedoucí branky byla to uklidňující, hrálo se nám pak lépe. Byli jsme víc na míč a bylo jen otázkou času, kdy se do defenzivy Slavie dostaneme. Brzy se to podařilo a dali jsme na 2:0, zaslouženě jsme ten zápas zvládli.

A jak teď vítězství nad Slavií, na které Plzeň čekala devět zápasů, chutná?

Náramně. Slavia je český velkoklub, na zápasy s ní se vždycky těšíme. Ale nejen my, i diváci. Dneska jich přišlo hrozně a hnali nás za vítězstvím. My jsme je odměnili kvalitním výkonem a výborným výsledkem. Zaslouženě jsme vyhráli 3:0.

Dostali jsme se do čela tabulky. Jak vnímáte postavení v tabulce? Začínáte myslet na obhajobu titulu?

Ne, jsme teprve na začátku sezony. Bavit se o obhajobě titulu je hodně předčasné. O tom ani nepřemýšlíme, to je blbost. My půjdeme zápas od zápasu, dívat se na titul je hodně daleko.

Vy osobně jsme dal v posledních dvou zápasech tři góly. Nemrzí vás, že je teď reprezentační přestávka, když jste se takhle rozstřílel?

Nemrzí, můžeme odfrknout a zalepit šrámy. Pak do toho vletíme znovu naplno, čekají nás náročné zápasy, musíme se pořádně nachystat. Zregenerujeme a pověnujeme se věcem, na které jinak není čas.

Jak zvládáte náročný program, kde vedle české ligy hrajete i Champions league?

Každý fotbalista vám řekne, že radši hraje než trénuje. Náročný program to je, ale poháry jsme hrát chtěli, protože chceme takové zápasy.

Ještě se vrátím ke Slavii. Trenér Bílek říkal, že jste se chystali na nedávného spoluhráče Eduarda Santose. Můžete jeho slova potvrdit?

Věděli jsme, že bývá někdy až přehnaně sebevědomí a může vyvést něco hezkého. (úsměv) A ono se to vlastně potvrdilo. Za mnou dokonce před zápase přišel Kopi (Jan Kopic), ať to na někoho zkusím, že si to možná bude zasekávat nebo něco. A běžela první minuta a hned se stalo toho, byli jsme samozřejmě šťastní.