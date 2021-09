Cheznovice – Raková B 5:1 (2:1). Oslabení hosté (ve stejném čase hrál jejich první tým) se drželi statečně, jenže bylo to málo. Dvakrát pálil do černého Lang, jednou Vaník, Prusík a Šťastný. Autorem čestného úspěchu poražených byl Pelc.

Kakejcov – Dobřív 2:5 (0:2). Vypjaté derby, které nedokončil domácí Dvořák a v 78. minutě musel předčasně do sprch. Hosté vyhráli díky Šíšovi (skóroval třikrát) a jednou ho podpořili Šťastný s Kreidlem. Za Slavii snižoval Masný s Josefem Sommerem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.