Jedinou výjimkou byl Zdeněk Bartošek, předseda OFS Plzeň-jih a místopředseda Plzeňského krajského svazu, který je momentálně pověřen řízením PKFS. Redaktorům Deníku ani na opakované výzvy neodpověděl s tím, že se nechce k ničemu vyjadřovat. A to i přesto, že jeho mandát potrvá nejspíš až do únorové valné hromady. Přesně tak to totiž vyplývá z dané legislativy.

Ostatní oslovení, jimiž byli předsedové zbývajících šesti okresních svazů a zástupci klubů, které měly právo hlasovat na poslední Valné hromadě FAČR, nedali jednoznačnou odpověď na to, jestli jsou pro změny v čele fotbalové asociace.

A v otázce valné hromady jsou spíš pro zachování jejího původního termínu.

„Nevidím důvod, proč by se měla konat dříve,“ reagoval například Pavel Rauch, předseda Okresního fotbalového svazu Plzeň-sever.

Zdroj: Deník

„Termíny jsou dány stanovami a před valnou hromadou by měly proběhnout i valné hromady v okresech a krajích. Myslím si proto, že by to mělo na sebe navazovat,“ připojil vcelku logické vysvětlení. S tím se ztotožnila většina oslovených.

A protože nás zajímal i názor těch, kteří se valných hromad většinou neúčastní, oslovili jsme i Radka Vodrážku, trenéra a funkcionáře plzeňského klubu SK Petřín, který patří k největším v kraji.

Teď věří, že dojde na očistu českého fotbalu. „Doufám, že se to pohne k lepšímu. Bylo by smutné, kdyby ne,“ říkal Radek Vodrážka, který vždycky patřil k hlasitým kritikům nekalých praktik ve fotbale. „Korupci úplně nevymýtíte, to bohužel platí nejen pro fotbal. Ale věřím, že to teď bude lepší,“ doplnil.

I když v kariéře mnohokrát pocítil křivdu na vlastní kůži, nikdy ho to neodradilo. Na Petříně odvádí velmi dobrou práci s mládeží, áčko mužů vrátili aspoň do divize a jednou by chtěli i výš. „Vždycky, když se něco takového stane, tak si říkám: Vždyť hrajeme až čtvrtou nejvyšší soutěž. Celkem o nic nejde, máme hrát jen pro radost…,“ pokrčil rameny. Myslí si, že nejhorší to je právě v divizi a ČFL.

I rozhodčích z Plzeňského kraje je v nejčerstvější aféře namočeno dost. Přesto se Vodrážka dokáže zastat i jejich kolegů. „Slušných sudích je hodně, určitě většina,“ říká Radek Vodrážka.

Také se soutěžemi to v tzv. Berbrově kraji není podle něho tak strašné. „Třeba krajský přebor považuji za nejčistší soutěž, která existuje. Většina účastníků o korupci nestojí,“ možná poněkud Vodrážka překvapí, ale reportéři, sledující tuto soutěž, jeho slova jen potvrdí.

Tak jen, aby to klubům vydrželo a přidaly se k nim i ty z vyšších pater.