Za pouhé čtyři zápasy stihl rozvlnit síť soupeřů z okresní soutěže přesně desetkrát! V průměru to vychází na jednu branku za 36 minut. Rovněž i on má zásluhu na tom, že fotbal v Břasích začíná od nejnižšího patra raketově stoupat. Prioritou je postup mezi okresní smetánku. Pomoct by k tomu měl i Tomáš Hájovský, slovenský obránce, který se v roce 2011 podílel na titulu plzeňské Viktorie. Poté oblékal dresy Hradce, Sokolova nebo Příbrami. Se zbytkem týmu by se měl představit v přátelském utkání proti rezervě Radnic (neděle 18.00, UMT FC Rokycany, Husovy sady).