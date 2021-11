Covidu navzdory si nemohl nechat v létě ujít fotbalový svátek starého kontinentu. Kapitán Nýrska, týmu z krajského přeboru, Tomáš György přemluvil kamarády a nabral směr Budapešť, aby podpořil českou reprezentaci v osmifinále Eura proti Nizozemsku (2:0).

Kapitán fotbalového Nýrska si na Euru v Budapešti na covid ani nevzpomněl | Foto: Aneta Kalivodová, archiv Tomáše Györgyho

V zaplněné Puskás Aréně tak byla mezi tisícovkou fanoušků národního týmu i skupinka spolužáků z Klatovska, přestože cesta do maďarské metropole nebyla kvůli koronavirové době zrovna jednoduchá. „Ale říkal jsem si, kdy jindy a kam jinam na reprezentaci vyrazit, než teď do Budapešti. Je to krásné město. Všechno tedy hrálo pro to, abychom vyrazili,“ říkal Deníku Tomáš György.