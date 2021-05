„Výsledek je hrozný, stejně tak předvedená hra,“ ulevil si 31letý stoper Viktorie.

Rozhodl asi ten závěr první půle. Souhlasíte?

Dostali jsme hloupý gól. Nedorazili jsme střílejícího hráče a dalšího jsme nechali volného na malém vápně. To by se nemělo takhle zkušenému týmu stávat. Vzápětí jsme dostali červenou kartu, což zápas ovlivnilo. Ale určitě jsme ve druhé půli neměli dostat další dva góly.

Co se dělo o přestávce v kabině? Bylo tam hodně živo?

Nebudu přesně říkat co tam bylo, ale něco jsme si k tomu řekli. Chtěli jsme to zklidnit, hrát z bloku a čekat na nějaký brejk nebo standardku. Ale kromě akce Pišty (Mihálik) jsme se do ničeho nedostali. Bylo to špatné.

Je pro vás zklamání o to větší, že jste nastoupil s kapitánskou páskou?

V tom bych to neviděl, jsem zklamaný hlavně z našeho projevu. Chybělo jakékoliv nasazení, snaha udělat něco navíc. Protrápili jsme se až do konce, výsledek je hrozivý.

Už ve čtvrtek vás čeká doma finále poháru se Slavií. Je to ideální možnost k nápravě?

Je to finále, co už člověka může dokopat víc? Hrajeme o všechno, abychom aspoň zachránili sezonu a musí to být vidět. Musíme do toho dát všechno a hrát úplně jinak než tady.