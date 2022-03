„Na Ukrajině mám maminku, sestřenici, která má dvě malé děti a ještě jednu nevlastní sestřenici s dítětem," svěřil se Deníku Serhii Basha, který fotbal hraje už od osmi let, ovšem aktuálně na něj nemá příliš pomyšlení.

Serhii Basha (vlevo) v dresu TJ Start Luby.Zdroj: archiv S. Bashy

Každý den, v hlavě zakotvených intervalech pravidelného charakteru, volá domů a ujišťuje se, že jsou všichni v pořádku. „Maminka se sestřenicí žijí pořád v Romanivě. To je malé městečko (cca 10 tisíc obyvatel - pozn. autora), takže zatím jsou relativně v bezpečí. Ale v krajském městě Žytomyr, které je od Romanivy vzdálené zhruba padesát kilometrů a má přibližně 260 tisíc obyvatel, už probíhají tvrdé boje. Střílí se tam a válčí," vykládá Basha s roztřepaným tónem v hlase a následně připomíná, že hlavním cílem rudých vojsk jsou právě větší a strategická města. „Alespoň, že nevlastní sestřenice s dítětem už společně utekly na Slovensko ke známým," oddechl si.

Překonal covid a už opět pálí! Mám radost, že jsem mohl zase hrát, hlásí kanonýr

Hlavu má Basha plnou starostí a v neděli ho přepadaly choutky odjet na východ a nějakým způsobem své rodině, ale i svému žlutomodrému národu, pomoci. V jeho rozmyslech ho však zastavila žena, která jej porodila a vychovala. „Moje maminka mi říkala, ať tam teď rozhodně nejezdím. Ať jsem tady v Česku, pracuji a vydělávám, protože budeme potřebovat peníze," vysvětluje.

Ukrajinský fotbalista Serhii Basha (modrý dres), který hraje fotbal za TJ Start Luby, prožívá velmi náročné časy.Zdroj: archiv S. Bashy

O tom, že začala invaze Putinovy armády, se dozvěděl z médií. Svým způsobem ho to ale nepřekvapilo. „Ve čtvrtek jsem ráno v pět hodin vstával do práce a přečetl si to na internetu. Nemohl jsem uvěřit svým očím. Hned jsem volal domů a ptal se, jestli jsou všichni v pořádku," vzpomíná na minulý týden.

FOTO: Okula porazila Horažďovice. Kvalitní zápas, shodli se trenéři obou týmů

Sám nechápe, jakou rychlostí všechno začalo, ale ví, nebo alespoň tuší, oč tu kráčí. „Oni (Rusko) Ukrajinu neuznávají jako samostatný stát, přitom my už jsme nezávislí třicet let. Chtějí znovu obnovit Sovětský svaz, jinak si to neumím vysvětlit," tvrdí Serhii Basha a podotýká, že po událostech na Majdanu, sérii masových projevů občanské neposlušnosti trvajících od listopadu roku 2013 do února 2014, které si vyžádaly přes stovku obětí, se v zemi vše rapidně zlepšilo a Ukrajina začala plně rozkvétat.

Serhii Basha s vlajkou své Ukrajiny.Zdroj: archiv S. Bashy

Sám si prošel základním vojenským výcvikem, a pokud dostane přímý povolávací rozkaz, který je od vyhlášení všeobecné mobilizace mužů od 18 do 60 let z úst prezidenta Volodymyra Zelenského, možná jen otázkou času, schovávat se rozhodně nebude a statečně odjede bránit svou vlast.

„Pokud budu muset a povolají mě, pojedu bojovat za svou zem. Musíme ukázat Rusku svojí sílu, kterou máme. Nedáme se, jsme hrdý národ," hlásí odhodlaně ukrajinský fotbalista Startu Luby a závěrem vyslovuje veliké přání. „Snad to ale brzy všechno skončí a hlavně dobře dopadne."

Zimní Řakom ovládli Procházka s Holickou. Účast? Hovoří za vše, těšilo Voráčka