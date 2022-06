„Už jsem tomu ani nevěřil, když čas ubíhal,“ vyprávěl pak vytáhlý forvard v prvním rozhovoru s novináři po příchodu do Plzně. „Gól a páska, u pokladníka to mám za hodně,“ usmál se Jan Kliment.

Je pro útočníka důležité začít nové angažmá vstřeleným gólem?

Určitě to hráči pomůže. Tenhle zápas byl trochu jiný, protože začátek přípravy je zaměřený spíš na kondici, hlavně se běhá. Ale samozřejmě jsem rád, že mi to tam padlo.

Jaké byly první dny v Plzni?

Stěhuju se docela často, skoro každý rok, takže už to pro mě není tak zvláštní. Hodně mi pomohl Honza Kopic, který mi tady všechno ukázal. Když jsem jezdil do Stuttgartu, bral jsem to přes Plzeň, a trochu jsem už věděl, kde co je. Takže to není úplně nové.

Bydlení už jste si stihl vybrat?

Zatím ne, s tím je teď v Plzni trochu problém, takže pořád ještě vybíráme.

A co noví spoluhráči, jak se vám s nimi hrálo?

Dobře, i když jsem přišel do nového prostředí, pár kluků znám: Řízek, Perňa, Kopi, Faltič… Není to tak, že bych přišel mezi úplně cizí lidi. Myslím, že jsem na dobré cestě a nezaostávám. Zatím v pohodě, opatrně se oťukávám.

Když se ozvala plzeňská Viktoria, měl jste hned jasno, že na její nabídku kývnete?

Moc dlouho jsem to nezvažoval, sice jsem ještě čekal na zahraniční angažmá, ale to nedopadlo. Viktorky mi z toho vyšla jako nejlepší možné řešení. Z české ligy pro mě nemohla lepší nabídka přijít.

Návrat do Slovácka, kde se vám před časem dařilo, nebyl ve hře?

Ale byl. Čekali na mě, abych se vrátil a znovu jim pomohl. Ale Viktorka má vyšší ambice, hraje vyšší poháry, je to pro mě větší výzva. Trochu mě to mrzí, protože Slovácko jsem měl rád. Ale teď to prostě nejde.

Když sledujete kvalitu plzeňského kádru, bude složité najít si v něm místo?

Já doufám, že se začlením dobře. Jsme teprve na začátku přípravy, oťukávám se. Ale neřekl bych, že v něčem zaostávám. Myslím, že jsem na dobré cestě, na tréninku je zatím vše v pohodě.

Vzal jste si číslo dresu 9 po Jeanu-Davidu Beauguelovi. Je v tom kus symboliky, že?

Ono je to ve finále moje číslo, měl jsem ho i v předchozích klubech. Trošku jsem přemýšlel i o jiném čísle, protože v Polsku mi to s ním úplně nevyšlo. Nakonec jsem po něm zase sáhl. A že je po Bogym? Holt si na záda naložím trochu víc kilo (usmívá se).

Jak se člověk vyrovnává s očekáváním, že nahradí góly, které dával jeho předchůdce?

Já si to nijak nepouštím do hlavy. Každý z hráčů se snaží udělat to nejlepší, nastřílet co nejvíc gólů.

A co musíte udělat vy lépe, aby bylo angažmá úspěšnější než to minulé v Krakově?

Nemám moc věk na to, abych něco na svém stylu zásadně měnil. Doufám, že pomůžu klukům, oni pomůžou mně a dohromady nám to bude fungovat. Nezbývá než se na to maximálně připravit.

Trenér Michal Bílek říkal, že jste jiný typ útočníka. Myslíte, že se vaším příchodem změní i hra Plzně nebo zapadnete do jejího systému?

Samozřejmě, že by byla blbost, aby se celý podřizoval mně. Já se musím přizpůsobit tomu, jak hraje Viktorka. Ale jsme teprve na začátku přípravy, s trenérem jsem zatím měl jedno video a to jsme ještě nemluvili o taktice. Uvidíme, jak to bude.

Už proti Klatovům se zdálo, že by vám mohla vyhovovat spolupráce s Václavem Pilařem, který vstřelil hattrick…

Jojo (usměje se). Jsem rád, že se Venca takhle chytil. Je vidět, že v Plzni hrával, a ví o těch centrech. Mně to párkrát u první tyče prolétlo, ale on to naštěstí zavřel a dal z toho góly.

