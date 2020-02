Další porce mládežnických fotbalových turnajů pod křídly agentury TrefTo je v hale gymnázia minulostí.

Fotbaloví Kohouti do 11 let (v pruhovaném) se v nedělní základní skupině potkali i s Diossem Nýřany. | Foto: Martin Havránek

V sobotu kopali borci do 9 a do 10 let. Neděle patřila hráčům do jedenácti let a domácí Kohouti se ve skvělé konkurenci neztratili. Pod vedením zkušeného Adama Dragouna postoupili ze základní skupiny a nakonec vybojovali třetí místo. ve finále SK Petřín zdolal Viktorii Plzeň.