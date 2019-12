Gymnázium obsadili fotbaloví benjamínci pod křídly agentury TrefTo. V sobotu se tu konal nejprve turnaj přípravek do devíti let. Zvítězily v něm Sedlčany před Českým lvem Beroun a Jiskrou Domažlice.

Turnaj agentury Tref To, ročník 2010 | Foto: Deník / Redakce

Tým z Chodska se prosadil i v následné konfrontaci hráčů do 10 let. Probojoval se do finále, kde ale po infarktovém průběhu podlehl domácím Kohoutům. (mah)