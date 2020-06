Kohouti hráli stříbrnou skupinu

Díru do světa udělali při finálovém turnaji Ondrášovka Cupu malí fotbalisté FK Kohouti Rokycany. V kategorii do 10 let se mezi republikovou elitou neztratili a mezi 24 týmy uzavírali lepší polovinu tabulky. K postupu mezi nejlepší osmičku jim přitom scházel pověstný krůček!

Ilustrační foto. | Foto: Pavla Hájková