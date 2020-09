Pozítří, tedy ve středu 9. září, se uskuteční nábor talentů do fotbalového klubu FK Kohouti Rokycany.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

Zvané jsou děti (kluci i děvčátka) ve věku od 5 do 10 let. Start je v 17:00 v areálu pod Husovými sady. Kdo by se bál účasti v této době covidu 19, stačí se ozvat na telefon 724 037 611 (Radek Šilhánek) a bude domluvený trénink konkrétního termínu s ročníkem narození malého šikuly.