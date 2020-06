Kohouti U10 zdolali Domažlice

Na trávník do Rakové si fotbalové Kohouti Rokycany do 10 let pozvali vrstevníky Jiskry Domažlice. Družstva bojovala pětkrát po dvaceti minutách, a tak byla k vidění spousta branek.

FK Kohouti Rokycany - Jiskra Domažlice 14:12 | Foto: Deník / Václav Havránek