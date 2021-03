„Vynalézáme cestičky, abychom v rámci všech nařízení udrželi dobrou náladu a vůli dělat něco pro druhé,“ zdůrazňuje trenér Radek Šilhánek. K domácím výzvám a individuálním tréninkům se připojila zajímavá aktivita.

Kluci z ročníku 2010 cestují virtuálně do Turína a do Barcelony. Rozdělili se do dvou družstev – CR7 a LM10, což znační iniciály a čísla dvou legend fotbalu. Která skupina bude aktivnější a dorazí do cíle jako první, bude odměněna na prvním tréninku po skončení zákazů a opatření.

Mohlo by se zdát, že do Turína je to znatelně blíž. Trenér Kohoutů Martin Drechsel však skupině CR7 cestu výrazně prodloužil přes Vídeň, Záhřeb a celou Itálii. Družstvo mířící do Barcelony to má v podstatě nejkratší možnou cestou. Tedy přes Německo, ve Švýcarsku podél Alp, poté protnou Francii a u Andorry se dostanou do Pyrenejí. Celkem musí jedna skupina nachodit nebo naběhat přes 2 110 kilometrů.

Správce skupiny Martin Drechsel hlásí posuny obou týmů téměř každý den. Před víkendem o malý kousek vedla skupina LM10, která se na své cestě do Barcelony nacházela v Bádensku a obci Böbingen. Druhý tým CR7 stihl dorazit do městečka Maurbach, které se nachází těsně před hlavním městem Rakouska.

Ročníky 2013 a 2011 cestují po všech našich ligových týmech a tým 2012 se vydal fandit do Velké Británie na osmifinále FC Rangers – SK Slavia Praha. Rodiny sbírají nachozené, naježděné kilometry, které se sčítají a tým se posouvá virtuálně k cílovému místu.