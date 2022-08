Do Kolovče přišel v červenci 2009, kdy měl klub za sebou nováčkovskou sezonu v krajském přeboru. „Pamatuji si, že jsme tam přišli s Pepou Parláskem z německého Bad Kötztingu. Zlákal mě tam s Jindrou Bittenglem, který v Kolovči v tu dobu hrál,“ vybavil si Petr Vlček.

Do sezony 2009–2010 nastupovala Koloveč s cílem uhrát postup do divize. V sestavě s Vlčkem se to Slavoji povedlo. Osmačtyřicetiletý fotbalista však odešel do Stodu, ale do Kolovče se vrátil v březnu 2012.

Divizního nováčka (2010– 2011) ale posílili exligisté Lukáš Došek, Vlastimil Kožíšek či Karel Míčka. V další sezoně se vrátil Petr Vlček a Lukáše Doška doplnilo jeho dvojče Tomáš. Koloveč se sice zachránila, ale klub pro další ročník přihlásil krajský přebor, který vyhrál, ale nevyužil postupu do divize. V sezoně 2014/2015 skončili fotbalisté na třetím místě, ale vedení Slavoje přihlásilo mužstvo jen do I. B třídy. A odešla řada fotbalistů. „V divizi jsme měli docela silný tým. Byli tam třeba bratři Doškové. Bylo to pěkné období,“ uvedl Vlček.

Z Kolovče definitivně odešel v létě 2013 do Černic. „Chtěl jsem blíž k Plzni. Přiznám se, že pak už jsem osud klubu nesledoval. Klub táhl nadšenec Milan Lucák, který sháněl hráče, ale pak se vedení oddílu neshodlo, jak dál, a Koloveč spadla dolů. Shodou náhod letos Koloveč slaví 90 let a v srpnu máme odehrát výroční zápas. Milan Lucák v klubu pravděpodobně figuruje, protože nás, bývalé hráče, sháněl,“ tvrdil bývalý fotbalový reprezentant. Za svého působení v Kolovči dostával od klubu plat. „Něco jsme dostávali, určitě bych tam nejezdil jen tak,“ usmál se Vlček.

V současnosti pracuje jako státní zaměstnanec u Policie ČR. S fotbalem podle svých slov nemá nic společného. „Moje děti hrají softbal, takže u softbalového týmu Slavia VŠ Plzeň dělám kondičního trenéra. Jinak hraji za starou gardu Černic a pouťáky za Viktorii Plzeň, aby se člověk hýbal,“ uzavřel Vlček.

