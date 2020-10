I díky němu je radnická rezerva v horních patrech tabulky okresního přeboru ve fotbale. V pěti odehraných zápasech rozvlnil Koníček síť soupeře hned šestkrát. Při derby s AFK Březina se dokonce zapsal hattrickem!

Svalnatý borec táhnezálohu Radnic. O postupu však vůbec nepřemýšlí.

V roce 1980 se konala 5. československá spartakiáda a na Vánoce se poprvé v televizi objevil seriál Arabela. Pro okresní fotbal na Rokycansku je dnes důležité, že v dubnu onoho roku poprvé na svět vykoukl Josef Koníček.

V obnovené sezoně patří mezi nejpilnější střelce přeboru mužů. I ve čtyřiceti letech prohání o generaci mladší protivníky.

„Nezahálím a udržuji se v kondici i přes týden. Základem je pro mě posilovna, bazén i kvalitní regenerace. Pravidelně každou středu se scházíme s futsalovou partou v Rokycanech. Po hodině a půl pohybu v hale přijde chuť na jedno orosené,“ odkrývá své tajemství. Kromě futsalu ještě pojíždí do krajské metropole na zápasy Ligy starých gard.

V posledních sezonách se Koníček příležitostně objevil v krajských soutěžích radnického A-týmu. „Když bylo potřeba, neváhal jsem klukům vypomoct. Bylo však znát, že okresní fotbal je oproti 1. B třídě jen taková rychlejší procházka,“ porovnává obě soutěže Koníček.

V létě 2018 přebral první celek Radnic zkušený trenér Pavel Aubrecht. O rok později slavilo celé město postup o patro výš do 1. A třídy. Rozdíl dvou tříd už je tak pro čtyřicetiletého borce vysokou metou, o to víc, když se do Radnic vrátilo několik odchovanců a A-tým může v letošní sezoně reálně bojovat o postup mezi krajskou smetánku.

Rezerva Radnic ale nezaostává. Patří mezi příjemná překvapení po restartu fotbalových soutěží. Společně se Strašicemi a Holoubkovem je v čele tabulky okresního přeboru. Pikantní je, že záloha TJ narazí na oba rivaly v posledních podzimních duelech. „Máme zkušený kádr, vyvážený dravým mládím. Občas pomůžou kluci z áčka a po zápase to všichni povinně zhodnotíme u stolu,“ pochvaluje si dobrou partu radnické rezervy. Přiznává, že se v kabině potichu mluví o postupu, ale sám si je vědom, že by musela rezerva ještě výrazně posílit.

Urostlý fotbalista dříve oblékal dresy Zbiroha, Unionu Plzeň nebo Města Touškova. Ačkoliv jeho fotbalovým vrcholem je 1. B třída, uplatňuje nasbírané zkušenosti a letos potvrzuje svůj čich na góly.

„Někdy stačí uplatnit hrubou sílu, občas se mi podaří projít přes několik soupeřů a všichni si pak stěžují, že jim nenahrávám,“ uvedl s úsměvem Koníček, který patří i ve 40 stále mezi nejlepší.