Ostrý start jarní části FORTUNA:LIGY se kvapem blíží a to zvyšuje i důležitost přípravných zápasů. To cítí i kouč plzeňských fotbalistů Michal Bílek, který přišel zhodnotit přípravné utkání s Mladou Boleslaví. Až dosud tuhle roli zastávali jeho asistenti Pavel Horváth s Markem Bakošem.

„Prohráli jsme, tudíž spokojení být nemůžeme. Ale zvlášť první půle byla velmi dobrá, měli jsme spoustu šancí. Řekl bych, že tak šedesát minut bylo podle našich představ, chyběla jen lepší efektivita,“ řekl plzeňský kouč Michal Bílek. „Z tolika šancí musíme nějaký gól dát,“ litoval trenér Viktorie.

Soupeř ze středu Čech rozhodl v 73. minutě, kdy se po centru Matějovského prosadil Mašek. Viktoriáni už pak nedokázali ani vyrovnat.

Viktoriáni v přípravě poprvé padli, prohráli s Mladou Boleslaví

Na slabé produktivitě se projevila i absence střelce Jeana-Davida Beauguela. Jak to s ním vypadá?

Bogy měl trošku problémy se svalem. Věřím, že od příštího týdne bude fit a nastoupí i v generálce.

Jinak se sestava z úvodu zápasu blížila té ligové?

Už se to trošku rýsuje, ale nevylučuju ještě drobné změny. Od pondělí už se s námi naplno zapojí Kopic. Uvidíme, jak bude vypadat.

Zimní příprava: Viktoria Plzeň – FK Mladá Boleslav 0:1Zdroj: FCVP/Martin Skála

Při absenci Beauguela nastoupil na hrotu útoku Chorý, jak jste sním spokojený?

Odehrál šedesát minut a velmi dobře. Přesto, že měl v týdnu zdravotní problémy, podal výkon, jaký si od něho představuju. Podržel spoustu balonů, nastřelil i tyčku. Škoda, že to neskončilo gólem, protože je to hrotový útoční, a pro jeho sebevědomí by bylo dobré, aby začal střílet branky.

Velmi dobře zahráli i křídelníci Mosquera se Sýkorou, které zezadu dobře podporoval Havel. Souhlasíte?

Já nechci moc mluvit o jednotlivcích. Myslím, že šedesát minut jsme podali celkem dobrý výkon. Hodně jsme běhali, byli jsme aktivní ve hře s míčem. Bohužel k úplné spokojenosti chyběla lepší efektivita.

Plzeňští fotbalisté si na gólmana Mladé Boleslavi nepřišli.Zdroj: FCVP/Martin Skála

Potom už výkon ovlivnila i spousta změn v sestavě…

Tak to bývá, když dojde k vícero změnám, úroveň hry upadá. Přesně tak to bylo i proti Mladé Boleslavi.

S průběhem přípravy jste spokojený?

Musím říct, že všechno klape. I když jsme neodjeli na zahraniční soustředění, máme perfektní podmínky. Teď je čtrnáct dnů do ligy, věřím, že se ještě zlepšíme.

Blíží se start jarní části ligy. Dá se čekat ještě nějaké zužování kádru?

S majitelem řešíme i pohyb v kádru, směrem ven i dovnitř. Nevylučuju změny.

