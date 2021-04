V neděli (16 hodin) se proti Dynamu už poněkolikáté postaví v modro-červeném dresu Viktorie Plzeň.

Celý tým byl 14 dnů v karanténě, jak moc velká to byla nepříjemnost?

Hlavně to bylo hrozně dlouhé. Byli jsme jen doma, v izolaci, vůbec jsme nesměli na stadion, takže jsme teď rádi, že můžeme trénovat naplno a hrát zápasy. Ale zase jsme v té karanténě strávili víc času s rodinami.

Vy jste byl navíc po zranění v Ostravě (otřes mozku) mimo hru už předtím. Jak jste na tom teď?

Cítím se výborně, už delší dobu trénuju. A doufám, že se dostanu i na hřiště.

Jste natěšený o to víc, že herní pauza byla dlouhá?

Jasně. Jsem rád, že můžu fotbal dělat, protože to je to, co mě baví.

Před karanténou jste vyhráli v lize tři zápasy v řadě, postoupili v poháru. Věříte, že na to navážete?

Myslím, že jo, cítím v tréninku z týmu odhodlání a touhu vítězit. Když budeme podávat výkony na naší maximální úrovni, budeme vyhrávat dál.

V neděli se utkáte s Českými Budějovicemi, jaký očekáváte zápas?

Nebude to nic jednoduchého, u nich jsme remizovali. Ale teď budeme chtít tři body, soustředíme se jen na vlastní výkon.

Potom budete mít náročný program, dva zápasy v týdnu, jak se na tohle díváte?

Těším se, každý fotbalista radši hraje. Doufám, že najedeme na vítěznou vlnu a udržíme se na ní co nejdéle.