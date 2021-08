Kralovice - Mýto B 6:1 (4:1)

Zadákům Slavoje dělaly viditelné problémy dalekonosné míče. Nabíhající útočníci to měli tudíž snazší a do poločasu čtyřikrát překonali Matouše. Až těsně před odchodem do kabin snižoval Jan Melka, ale po obrátce seveřané přidali další dva zásahy. "Byla to opticky vyrovnaná partie, zejména ve středu hřiště. Nejsme však střelecky produktivní a v defenzivě se dopouštíme hloupých chyb," konstatoval trenér Milan Huml.

FC Rokycany B - Žákava 0:2

Jižané přijeli do Husových sadů v pozici lídra a potvrdili své kvality. Vedení se ujali po dvaceti minutách Soukupem a druhý významný moment se narodil ve 33. minutě. Pod sprchy musel předčasně Varga a následnou standardní situaci zužitkoval Smazal.