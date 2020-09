1. B TŘÍDA

Hned tři naše celky měly v sobotu výhodu domácího prostředí. Přetavily ji však v zisk jediného bodu…

Své příznivce zarmoutily Volduchy, i když protivník ze Smíchova bude asi patřit k aspirantům na postup. Mužstvo z plzeňských Slovan kralovalo a vyhrálo přesvědčivě 4:0.

Všechny body odevzdaly také Příkosice. Čechie nestačila na Město Touškov a po nezdaru klesla na jedenácté místo. Ve středu ji navíc čeká dohrávka se zmíněným Smíchovem.

Raková dlouho prohrávala s Plasy a až v nastaveném čase ji spasil vyrovnávacím gólem Břicháček. jenže psychickou výhodu domácí nezužitkovali a po penaltovém rozstřelu odcházeli se skloněnými hlavami.

Mýto B a Zbiroh nastupovaly ke svým duelům až v nedělním odpoledni.

OKRESNÍ PŘEBOR

První volný den byla na pořadu jen dvě střetnutí.

Nekompletní Skomelno cestovalo do Hrádku a vracelo se s těsnou výhrou 2:1.

Rezerva Radnic kopíruje první tým TJ Sokol, který měl v regionální 1. A třídě volno po odstoupení Starého Plzence. Tentokrát to odnesly Cheznovice, když v Radnicích utrpěly debakl 0:8!

KS DOROSTU

Ve skupině C krajské dorostenecké soutěže zastupuje okres kvarteto družstev. Důvod k úsměvu měli v sobotu ve Volduchách, kde domácí smetli Kaznějov 7:0. Slavoj Mýto zdolal Zruč/Druztovou 5:3 a pak to bylo smutnější: Horní Bříza – Strašice 6:0, Mladotice – spojený tým Mirošova a Příkosic 7:1.

LIGA ŽÁKŮ

Benjamínci FC Rokycany se rozjeli do prahy za Aritmou. Tým do 12 let tu zvítězil 5:1, když se dvakrát trefil Zajíček, jednou Mulač, Richter a Baranec. Hůře dopadli o rok starší kluci FC, neboť inkasovali šestnáct branek.