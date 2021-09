Mariánské Lázně - FC Rokycany 2:0. Střelecká nemohoucnost pokračovala i na Chebsku. Přestože to herně bylo minimálně vyrovnané, dokázali domácí využít dvě příležitosti a poslat tým z Husových sadů domů s prázdnou. Po úvodní trefě Holuba překonal Houdka nádhernou ranou z trestného kopu popovič.

Ve čtyřech ze šesti odehraných kol divizní skupiny A se neprosadili fotbalisté Rokycan. Nemohou tak zatím pomýšlet na posun do lepší poloviny tabulky.

