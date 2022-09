„Bylo by smutné, kdyby to skončilo jinak. My chodíme do práce, oni se věnují jen fotbalu, jsou výkonnostně úplně jinde,“ glosoval už před zápasem rokycanský gólman Dan Houdek. Jeho slova se na trávníku potvrdila, on pětkrát inkasoval, ale Rokycany se prezentovaly stejně příjemně, jako když rozjely přestřelku na sociálních. „Byla to skvělá propagace fotbalu,“ rozplýval se i zkušený liberecký fotbalista Theo Gebre Selassie.