Když všechno půjde jako dosud, má talentovaný sportovec Matěj Rybař nakročeno k přinejmenším nadějné kariéře. Co je to hlavní, rokycanský rodák zůstává nohama na zemi a s pokorou se staví čelem ke všem výzvám.

Stabilně nastupuje v barvách divizních dorostenců FC Rokycany v kategorii do 19 let. Druhou sezonu už poznává kvalitu dorostenecké české ligy. V té nově rozehrané si v úvodních osmi kolech stihl připsat dvě vstřelené branky z pozice stopera, ale i čtyři žluté karty. „Je to můj herní styl, nerad dávám soupeřům něco zadarmo,“ vysvětluje svoji sbírku.

Velkému fotbalu se věnuje odmala a odměnou za dobré výkony byla divizní premiéra v jediném jarním vystoupení A-týmu Rokycan v Čížové.

Naopak s futsalem začal Rybař teprve v roce 2018, kdy vstoupil mezi mladíky Interobalu Plzeň. Po roce si ho všiml současný trenér reprezentace U19 Martin Brůna a Rybařovi přistála první pozvánka na přípravný kemp.

„Pamatuji si to přesně, bylo to v Kadani – loni na konci června. Nebudu lhát, byl to šok. Nenapadlo mě, že by si mě mohl někdo vybrat,“ uvedl skromně. Od té doby absolvoval Matěj další tři soustředění, naposledy v srpnu opět v Kadani. Z Interobalu se kromě něho dostal do nominace už jen brankář Filip Muknšnábl.

„Utvořila se tam skvělá parta a všichni si rozumíme. Loni jsme si zahráli se Slovenskem a Maďarskem, letos jsme z pochopitelných důvodů soustředění omezili jen na trénink a nacvičování herních situací,“ vysvětloval Rybař.

Na nejbližší kemp to usměvavý blonďák nebude mít daleko. Pokud to okolnosti dovolí, uskuteční se soustředění reprezentace v Plzni mezi 15. a 18. říjnem. Rybař má šanci startovat na mistrovství Evropy do 19 let, které se uskuteční přesně za rok. Čeští mladíci se ale musí prokousat kvalifikací, která proběhne v lednu a březnu. Jména soupeřů se dozvědí při losu 23. října.

Leckoho může napadnout otázka, zdali se dají skloubit oba sporty dohromady. Pozorní fandové fotbalu na Rokycansku dobře vědí, že se borci jako Holý, Havel nebo Rešetár objevili v mistrovských zápasech v dresu Slavoje Mýto. Matěj se k této otázce staví čelem. „Uvidíme, co přinese čas. V tuto chvíli jsem členem reprezentace a je to nádherný pocit. Dva roky zpátky bych nečekal, že to bude právě ve futsalu.“ Paradoxně jako snazší cesta mezi dospělé se nyní nabízí ta fotbalová.

Do kádru plzeňského Interobalu přišla v létě řada českých a slovenských reprezentantů.

Futsal vyžaduje velké penzum fyzické připravenosti a Matěj odmítá rčení o tom, že jde o fotbal v hale. „Za dorost Rokycan nastupuji pravidelně v obraně, ve futsale naopak všichni brání a útočí. To se mi na tomhle sportu líbí,“ vysvětluje. Jeho snem je podívat se do Španělska na futsalové utkání světových celků Barcelony nebo Interu Movistar. Ve velkém fotbale je fanouškem londýnského Arsenalu. Jedním dechem dodává, že i on má vlastní fanklub. „Je to moje rodina a přítelkyně Bára. Všichni vždy byli, jsou a budou mými největšími fanoušky a vzory,“ zakončil své povídání osmnáctiletý sympaťák.