FC Mirošov – Union Plzeň 7:1 (1:1). Nedělní odpoledne přilákalo do ochozů padesát fanoušků a rozhodně se nenudili. Domácí příznivce potěšil hodně rychle David, který blafákem spíše z hokejové říše obešel i brankáře a zajistili jižanům vedení. Těsně před odchodem do kabin ale účastník městského přeboru v Plzni srovnal krok přesnou ranou k tyči.

Po obrátce diváci nevycházeli z údivu. Byl to znovu David, který je hned ve 47. minutě rozjásal efektní patičkou. Ještě nedozněla radost z hlediště, když se z dálky opřel do míče Jiří Hrabák a přeloboval nešťastného brankáře. Mirošov byl na koni a potvrdila to hlavička neobsazeného Šmatláka po rohovém kopu na 4:1. Borci pořádajícího klubu byli dál při chuti a aktivitou hýřící Michal Hrabák se připletl do nepřesné rozehrávky hostů, z níž rezultoval pátý gól.

OHLASY Z DIVIZE: Rokycany protrhly gólová stavidla a zdolaly Hořovice

Do konce rytířsky vedeného utkání zbývalo pár minut, ale FC byl dál na koni. Po rohu zapomněli plzeňští obránci na Volfa a bylo to 6:1. Poslední zásah byl z kategorie výstavních. Zekucia se opřel z 25 metrů do míče a vymetl šibenici.