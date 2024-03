Do jižních i středních Čech se vydali k dalším zápasům o republikové body mladí fotbalisté FC Rokycany. V Husových sadech zůstali jen ti nejmenší.

Dorost FC Rokycany. | Foto: Deník/Václav Havránek

Divize dorostenců: výlet do Jindřichova Hradce se nezamlouval staršímu dorostu FC do 19 let. Prohrál s domácími 0:2, když inkasoval první gól před odchodem do kabin a ten pojišťovací až v 77. minutě. Lépe na tom byl mladší dorost Rokycan v kategorii do 17 let. Otáčel nepříznivý stav zásluhou Brandnera a Maška na konečných 2:1. Právě Brandner však vyfasoval červenou kartu a stop na dva zápasy.

Divize starších žáků: v neděli se rozjeli kluci do Benešova a celek U15 poblíž Konopiště prohrál 1:3 (Šperl). Ani o rok mladší borci neuspěli, podlehli Středočechům 2:3 (Riedlbauch, Tůma).

Běžci se v sobotu vydají z Litohlav na Vršíček

Divize mladších žáků: doma si benjamínci FC zahráli na přírodním trávníku, jenže proti Benešovu tahali za kratší konec provazu. Celek do 12 let prohrál 3:13, když se prosadili Bezstarosta, Kasl a Huml. Třináctka FC inkasovala 29 branek a odpověděla jen třikrát (Weber, Hájek, Webr).

O víkendu: v sobotu 23,. března válčí doma dorostenci FC proti Sportovní škole Plzeň (10 a 12.15 hodin). V neděli je vystřídají starší žáci proti vrstevníkům Klatov (10. a 12. hodina). Ti nejmenší se podívají 24. března do Strakonic.