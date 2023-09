Už šest let využívají fotbaloví dorostenci Viktorie Plzeň v kategoriích U16 a U18 nádherný areál na okraji Rakové.

Raková hostí domácí zápasy dorostenců Viktorie Plzeň. | Foto: Deník/Václav Havránek

Absolvují tu domácí zápasy České ligy dorostu, což je druhá nejvyšší soutěž. Pro pořadatele jde o vítanou finanční injekci za pronájem a fanoušci mají šanci vidět budoucí hvězdy.

Mladíci mají napilno i v tomto týdnu. Středa byla ve znamení vloženého kola a Viktoria do 16 let zdolala Táborsko těsně 2:1, když rozhodla v 90. minutě. Plzeňané do 18 let pak Jihočechy přehráli jasně 3:0.

V neděli 17. září se v Rakové pokračuje. Viktoria tu hostí od 14.15 a 16.30 vrstevníky z Ústí nad Labem.