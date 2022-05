Mladší žáci Rokycan řádili ve Strakonicích

Plným bodovým ziskem mladých fotbalistů FC Rokycany skončil výjezd do Strakonic, Týmy do 12 i 13 let si s Jihočechy poradily snadno.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Oba celky (do 12 a 13 let) si bezpečně poradily s Juniorem. | Foto: Jan Škrle