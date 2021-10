„Myslím si, že zápas jsme rozhodli čtyřmi góly už v první půli. Hráli jsme dobře kombinačně, soupeře jsme presovali, byli jsme rychlí. Tentokrát jsme z padesáti procent proměňovali šance, což je super bilance, kterou máme málokdy,“ uvedl trenér Tachova Jaroslav Pták.

Do druhého poločasu Mýto B vystřídalo brankáře Matouše za Páníka, který pustil jen dva góly. „My jsme si mysleli, že mu to tam napadá, ale on chytal výborně. Takže jsme se opět vrátili ke svému standardu při neproměňování šancí. Posledních patnáct minut jsem vystřídal čtyři klíčové hráče, aby si odpočinuli, a na hřiště jsem pustil mladíky z dorostu. Nicméně pořád jsme měli převahu,“ řekl Pták.

Ve druhé půli nechal své svěřence hrát tak, aby se nezranili. „Nechal jsem je v podstatě hrát to, co chtějí, aby si zápas užívali a měli radost z fotbalu. Soupeř hrál korektně, bez nepříjemných faulů. Výsledek i předvedená hra byly výborné a lidem se to mohlo líbit,“ tvrdil trenér Tachova.