Oba divizní kluby kopouv rámci kvalitně obsazeného turnaje.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Divizní fotbalisté FC zahájili v týdny tréninky. Po nuceném odpočinku, způsobeném nouzovým stavem, se chtějí co nejlépe připravit na nadcházející sezonu. Pokud to zdravotní situace dovolí, bude 15. a 16. srpna na pořadu 1. kolo MOL Cupu. O týden později (tedy 22. a 23. srpna) by odstartovaly republikové soutěže!