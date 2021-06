Za Středočechy, startujícími ve vedlejší divizní skupině, cestovali fotbalisté Slavoje.

Ilustrační foto | Foto: archiv

MFK Dobříš – Slavoj Mýto 4:2 (1:2). Za dusného počasí vyrazili naši vyslanci k další prověrce. Hned z první akce zápasu trefil Puchmajer tyč Matoušovy svatyn, aby ve čtvrté minutě po centru Procházky tentýž hráč otevřel gólový účet. O chvilku později po Lavičkově akci doklepl míč do prázdné branky Skopový, jenže v ofsajdové pozici. Ve 22. minutě vykopl Petr Štych z prázdné branky pokus Junka a na opačné straně zahřmělo. Po brejku a přihrávce Skopového vyrovnal střelou k levé tyči Lávička. Slavoj se dostal do vedení osm minut před koncem poločasu. Znovu to byl Lávička, který našel Frizoniho a po jeho přihrávce skóroval Hereit. Těsně před koncem poločasu hlavičkoval domácí Talůžek nad břevno.