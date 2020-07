Poslední kolo memoriálu Matěje Strejčka přilákalo na Letnou 130 věrných fanoušků Slavoje. V úvodních minutách hrozily oba celky sérií rohových kopů, ale se všemi si poradily pevné obrany. Iniciativu přebral favorit z krajské metropole.

Ve 23. minutě odvrátil nebezpečný brejk Vileta na roh, po kterém se málem prosadil Kohout. Vilda zachránila konstrukce branky. Slavoj zahrozil střelou Holého, která trefila Lisého a odražený míč si našel Lávička, jehož střela však minula cíl.

Do druhé půle udělali oba trenéři několik změn v sestavách. Hned po rozehrání a centru z pravé strany trefil mladý Vodrážka břevno. První změna stavu přišla v 54. minutě. Po rohovém kopu kapitána Bendla se přesně hlavou trefil Trojovský a poslal Petřín do vedení. Domácí ale odpověděli za pouhé dvě minuty. Centr Vilety tečoval za záda Hrabačky Konopásek a naplněná hlavní tribuna byla ve varu. Další příležitost měl po přihrávce Vokáče opět Konopásek, míč však skončil těsně nad. Šanci měl i Světlík po centru Štycha, hosty ale zachránil Lisý. Následoval roh, po němž došlo k rozhodujícímu protiútoku. Bendl se uvolnil v šestnáctce mazáckou kličkou a uklidil míč za Matoušova záda – 1:2. V závěru sahal Slavoj po remíze. Vokáč vybojoval nadějný trestný kop poblíž šestnáctky. K exekuci se postavil Štych a jeho pokus o centimetry cíl nenašel.

Svěřenci trenéra Vašici se s turnajem rozloučili bojovným výkonem proti celkovému vítězi turnaje.

Mýto: Vild (46. Matouš) – Staněk, Martin Brož, Hereit, Marek Brož – Štych – Lávička, Holý, Vileta – Buršík, P. Zajíček. Střídali: Havel, Světlík, Vokáč, T. Zajíček, Szedmák, Konopásek.

Petřín: 1. poločas Suchý – Šulc, Lisý , Trojovský, Fikrle – Kohout, Tětek , Bendl – Bednář, Škarda, Bílik.

2. poločas Hrabačka – Klich, Lisý, Trojovský , Fiala – Vinkler, Bendl, Heller , Štefl – Vodrážka, Vohrna.

Rozhodčí Václav Havránek, 130 diváků, bez karet.

Zde je komentář trenéra SK Petřín Radka Vodrážky: „Hodně moc jsme chtěli vyhrát, protože každý pohár je prostě fajn a tenhle byl díky obrovské konkurenci ještě větším lákadlem. Takže to bylo od nás trochu kostrbaté, ale zase jsme to urvali srdcem a bojovností, čehož si cením možná víc, než kdybychom domácí přejeli . Takže doufám, že si tohle přeneseme i do mistrovské soutěže. Klukům bych chtěl ještě jednou poděkovat za skvělou práci a reprezentaci jména SK Petřín!“