Mochtín - Mýto B 6:1 (2:0). Na začátku druhé půle snižoval Tomáš Hatina po nedorozumění domácích zadáků. To ale bylo vše, neboť borci pořádajícího klubu přitopili pod kotlem a a nasázeli soupeři další čtyři branky. Ke konci zápasu musel předčasně do sprch mýtský Sůva.

Milan Huml, trenér Mýta B: Myslím si, že výsledek zápasu neodpovídal hře. Zejména proto, že byl ovlivněn chybami rozhodčích. Mnohdy až moc okatě, což bylo až neskutečné. Neodpískaná penalta za jasnou ruku ve vápně, která šla proti míči, chybně posouzené ofsajdy… Zejména v první půli to mohlo být na branky vyrovnané, a kdo ví jak by poté zápas dopadl. Byl jsem před postupem do 1.A třídy, kterou jsem nikdy předtím netrénoval, upozorňován na výkony rozhodčích, ale toto jsem nečekal. Snad se to už nebude do dalších zápasů opakovat. Kdybych se měl vyjádřit ke hře domácího celku, tak ten hrál velmi zkušeně. Dobře mu zahrála středová osa a v útoku byla nebezpečná rychlá křídla.