Mýto začalo výhrou s mladíky Viktorie

Až se leden zeptá, co jsi dělal v prosinci, budou mít divizní fotbalisté Mýta i Rokycan pádnou odpověď. Jejich příprava na 9. kolo republikové soutěže je v plném proudu a věřme, že ji nezhatí další hygienická opatření.

Fotbalisté Slavoje Mýto (v modrém) si po dvouměsíční přestávce opět zahráli proti kvalitnímu soupeři! Ligový dorost Viktorie Plzeň do 17 let pozval účastníka divize v sobotu do areálu v Luční ulici. | Foto: Martin Havránek

Mýto si po delší pauze zahrálo s dorostem Viktorie Plzeň U 17 a zvítězilo těsně 3:2, i když po 45 minutách prohrávalo. Rovněž tým Rokycan by měli prověřit plzeňští mladíci, a to tuto sobotu. Také krajští zástupci (v 1. A třídě tandem Radnice, Rokycany B a pak pěti celku dospělých v 1. B třídě) nadále počítá se startem 30. ledna. Přidají se mládežnická družstva, takže obsazení umělých trávníků se plní rychle. Jednodušší to má okres. Termínová listina uvažuje s pohodlným startem v polovině března. Fotbalové rozhodčí a delegáty čeká ostrý start do roku 2021 Rokycansko – Na zahájení mistrovských krajských soutěží v kopané museli zareagovat také členové komise rozhodčích PKFS. Při minulém zasedání zrušili plánované únorové termíny seminářů a přesunuli je hned na začátek roku. V sobotu 2. ledna se v několika skupinách sjedou do Úborska na Klatovsku rozhodčí a o den později delegáti. Budou informováni o základních aspektech pro jarní část sezony. O nepříliš oblíbenou prověrku znalostí sudí ani delegáti nepřijdou. Absolvují ji prostřednictvím speciálního programu FAČR. Rezerva mužů FC Rokycany věří, že se v sobotu potká s dorostem Rokycany – Avizované zpřísnění vládních opatření sledují s obavami i fotbalisté FC Rokycany. Na sobotu 19. prosince mají domluvené přípravné zápasy hned tři družstva. Plzeň, Luční ulice: divizní kádr počítá se zápasem proti dorostu Viktorie. Výkop je v jedenáct hodin. Rokycany, areál FC: už v 10 hodin se na umělém trávníku potká záloha rokycanských mužů (1. A třída) a dorostenci FC do 19 let (Česká liga dorostu). Pokračování přátelských měření sil je pak naplánované na 9. a 10. ledna.