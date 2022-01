Fotbalisté Slavoje Mýto, devátého týmu podzimní části divize A, se rozjeli do Dobříše (třináctý celek skupiny B).

Dobříš – Mýto 0:2

Slavoj odjížděl pouze s jedenácti hráči. Prosadil se Lávička a druhý gól si dali domácí sami. Další šance Skopového a Nového zůstaly neproměněné, ovšem i Středočeši občas zazlobili a v 55. minutě zahodili pokutový kop.

„Na to, jaký jsme měli náročný týden, to kluci zvládli dobře. Podali kvalitní výkon. Bylo nás přesně jedenáct, takže si dostatečně zahráli úplně všichni. Byl to ale první zápas po delší době, takže ke konci bylo vidět, že oběma týmům už docházejí síly,“ zhodnotil duel trenér Slavoje Mýto Luboš Vašica.

V neděli odpoledne se mělo Mýto rozjet za dorostenci Viktorie Plzeň. Mladíci jsou však v karanténě, takže se nehraje!

