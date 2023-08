Nejvýše jsou divizní mladíci FC Rokycany v kategoriích U19 a U17. Následuje krajská soutěž, kam byly do skupiny B zařazeny celky Slavoje Mýto a TJ Sokol Radnice (ve fúzi se Skomelnem). Do městského přeboru v Plzni se přihlásilo pět oddílů: Strašice, Zbiroh, Raková plus Mirošov, Hrádek plus Příkosice a Volduchy ve spojení s Holoubkovem. Horkou neděli využili k herní přípravě v Mýtě a ve Strašicích.