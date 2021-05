SK Petřín Plzeň- Slavoj Mýto 5:3 (1:2). V desáté minutě našel Brudnův odkop Viletu a jeho centr tečoval Frizoni na 0:1. Domácí vyrovnali Trojovským, ovšem po půlhodině hry byl v šestnáctce nedovoleně zastaven Michal Nový a pokutový kop bezpečně proměnil Růžička.

Po změně stran kapituloval střídající brankář už v 51. minutě a pět minut na to už Petřín vedl. Do opuštěné svatyně to měl Provod jednoduché!

Čtvrtou branku domácích zaznamenal v 72. minutě Šimáně, když mýtský gólman nešťastně uklouzl. Demolice obrany Slavoje pokračovala a v 81. minutě Plzeňané zvyšovali na 5:2. Zoubkovu přesnému voleji nechyběla dostatečná razance. Hosté reagovali pět minut před koncem, kdy po Buršíkově centru hlavičkoval Růžička na konečný dvoubrankový odstup.

Sestava Mýta: Vild, Marek Brož, Růžička, Grambal, Brudna, Štych, Lávička, Skopový, Frizoni, Vileta, Michal Nový (střídali Lukáš Nový, Staněk, Hereit, Martin Brož, Buršík, Timoshenko). Trenér Luboš Vašica, asistent Spěváček, trenér brankářů Peleška a vedoucí Stupka.

V pátek: Mýto má hostit Senco Doubravka. Sledujte kde a od kolika hodin!