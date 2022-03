Deseti tisícům už se to pak přiblížilo pouze jednou, o týden později při výročním zápase s Českými Budějovicemi (2:1) to bylo 9312 fanoušků.

Po zbytek sezony platila kvůli covidu-19 nějaká omezení, stejně jako v minulém ročníku, kdy se hrálo většinou úplně bez diváků.

Ti směli jen na úvodní kolo s Opavou (2813), potom ještě na Mladou Boleslav (5939)a na Zbrojovku Brno (1911).A pak až na poslední dvě kola s Příbramí (853) a ostravským Baníkem (1973).

To byla domácí ligová premiéra Michala Bílka, který tak ještě atmosféru vyprodané Doosan Areny jako trenér Viktorie nezažil.

Skutečně vyprodáno bylo ve Štruncových sadech naposledy 29. září 2019 při vítězství 1:0 nad pražskou Spartou.

FOTO: Fotbalová hlediště ožila, na Viktorku přišlo přes šest tisíc diváků

K tomu, aby se to povedlo i teď, už chybí jen málo. Je však potřeba aby do hlediště skutečně zamířili všichni majitelé volných vstupenek i všech druhů permanentek.

Plzeňský klub se proto rozhodl po čase obnovit akci „Nabídni své místo“.

„Pokud již nyní víte, že v sobotu na fotbal nemůžete, využijte prosím tohoto systému,“ nabádá mluvčí klubu.

Jen tak totiž může být Doosan Arena zaplněná do posledního místečka.

„Znovu zavádíme systém Nabídni své místo a chtěli bychom poprosit fanoušky, aby jej využili, pokud vědí, že na fotbal nemohou. Jsme velmi rádi, že je o zápas věnovaný lidem z první linie enormní zájem a i tímto krokem chceme docílit toho, že bude stadion skutečně zaplněný do posledního místa,“ informoval dále mluvčí Václav Hanzlík.

Pokud se permanentkář ke vstřícnému kroku odhodlá, obdrží od klubu jako poděkování voucher na 50 Kč do Viktoria shopu. Všechny informace o tom, co je pro to potřeba udělat, najdete na klubovém webu. (zs, fcv)