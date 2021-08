Domácí měli problémy už tři hodiny před oficiálním výkopem. "Stávkuje počítač, který byl dlouhé měsíce v nečinnosti. Vrátil jsem se až teď z dovolené a zjistil, že hřiště není posečené. Pracovník obce tak měl učinit ve čtvrtek, jenže měl prý volno," telefonoval sekretář klubu Petr Konětopský předsedovi OFS.

Soupeř z Břas chce v nové sezoně zaútočit na návrat do přeboru. Dorazil značně motivovaný, jenže pohled na vysokou trávu hosty zaskočil. "Na tom se skutečně hrát nedá. Je to o nebezpečných zraněních," vyjádřil se za SK Primalex Pavel Kalaš. Stejného názoru byl rozhodčí. Musel však čekat do 17. hodiny, kdy se otevřel zápis o utkání, aby mohl všechny skutečnosti věrně popsat a pak předčasně odjet bez jediného fouknutí do píšťalky…