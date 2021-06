/FOTO/ Tradiční lesní zákoutí poblíž okresního města zvolila v sobotu k zamávání fotbalové sezoně parta nadšenců z Rokycan a okolí.

Fotbalisté se loučili u lesa. | Foto: Václav Havránek

Jednoduché to neměla, protože do haly gymnázia v zimě nemohla a ani po uvolnění opatření to nebylo s hracími plochami jednoduché. Skupinka tak občas využila plochu víceúčelového hřiště ve Veselé a posléze areál na Jižním předměstí. Při hodnocení ročníku 2020/21 si pochopitelně přišli na své gurmáni.