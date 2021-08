Z obávané středové formace Kalvach – Bucha – Čermák zůstal jediný, ten nejmladší. A to i on musel úvod letošní sezony kvůli svalovému zranění vynechat.

Třiadvacetiletý záložník Pavel Bucha naskočil do sestavy plzeňské Viktorie až minulý čtvrtek ve Walesu. Ale ani on nezabránil porážce 2:4 od The New Saints v úvodním zápase 3. předkola Evropské konferenční ligy.

„Naštěstí se nám na konci zápasu podařilo dát dva góly, které nám dávají do odvety naději,“ pronesl Pavel Bucha v rozhovoru pro Deník.

Teď je před plzeňskými fotbalisty domácí odveta, v níž budou ve čtvrtek od 19 hodin dohánět dvoubrankové manko. Jen pokud se jim to povede, zabrání třetímu vyřazení v pohárové Evropě.

Bude těžké dohnat dvougólové manko z Cardiffu?

Není to jednoduchý úkol. Ale věřím, že je to v našich silách, ve Walesu jsme se přesvědčili, že se proti soupeři dá hrát.

Ale prohrávali jste tam už 0:4. Jaký to byl pocit?

Hrozný, bylo to šílené. Na hřišti, ale i sledovat to muselo být strašné. Nepřál bych to nikomu. Ani nevím, jak bych to popsal. Snažíte se, máte míč na kopačkách, ale dostáváte góly. (otřese se) Bezmoc.

Teprve dva góly v samotném závěru vám daly do odvety aspoň šanci bojovat o postup. Souhlasíte?

Bylo vidět, že soupeř fyzicky odešel. My je ještě více zatlačili a dali dva góly. To nám dalo. Já doufám, že se nám povede postoupit.

Jak toho dosáhnout?

Už u nich jsme se přesvědčili, že si šance dokážeme vytvořit. Teď půjde o to, je proměňovat. A hlavně musíme být obezřetní v defenzivě, abychom si nenechali dávat laciné góly jako tam.

To bude zřejmě klíčové, protože ve Walesu potrestal soupeř každé zaváhání. Jak si to pohlídat? Předpokládám, že obraz hry bude podobný…

Víme, jak jsme se před týdnem spálili. Musíme si dát větší pozor, lépe se zajišťovat. Hrát chytřeji, abychom soupeře do ničeho nepouštěli, být koncentrovaní.

A také by se asi hodilo udržet čisté konto, což se vám ale ani jednou v této sezoně ještě nepodařilo?

Jo, to bylo super. Zvlášť v tomhle zápase by se to hodilo. Doufám, že se to povede.

Ještě se vrátím k soupeři z Walesu, zaskočil vás něčím v prvním zápase?

Možná to bude znít blbě, když jsme v 88. minutě prohrávali 0:4, ale ničím nás nepřekvapili. Věděli jsme, že mají rychlé, brejkové hráče. V defenzivě jsou dobře organizovaní. Obětaví kluci, kteří nevypustí žádný souboj. Vzadu měli velké chlapy, nejsou možná tolik obratní a rychlí, ale dohání to důrazem. Měli jsme je dobře nastudované. Věděli jsme, co od nich čekat, a jak to dopadlo…

Že jste na pokraji vyřazení z pohárové Evropy…

Hodně jsme si to zkomplikovali. Ale doufám, že nic není ztracené, a o postup se ještě porveme.

Pro vás osobně to byl ve Walesu první soutěžní zápas. Asi nic ideálního na rozehrání?

To vůbec ne. Představoval jsem si to úplně jinak.

Jak?

Čekal jsem, že nasednu na rozjetý vlak. Kluci sezonu dobře začali, byli na vítězné vlně. Ale bohužel to dopadlo takhle. Naštěstí jsem si o víkendu proti Slovácku trochu spravil chuť. Věřím, že nás to nakopne.

Ale na výhru jste se nadřeli, byť jste měli spoustu šancí. I vy jste se často pokoušel o střelbu. Je právě tohle cesta? Tlačí vás k tomu trenéři?

Jo. Slýchám to od trenérů i od kluků na hřišti. Nevím, jestli pokaždé byla střela vhodné řešení. Ale proč to nezkusit, pro naši hru je to potřeba. Dostanete soupeře pod tlak, může se to odrazit a vytvoříte si ještě lepší šanci.

Jak je fotbalistovi, který v přípravě odmaká všechno, nastoupí i do generálky a pak ho vyřadí zranění?

Nic příjemného. Cítil jsem se dobře i volno se mi zdálo dostatečné, těšil jsem se na start sezony. Ale já jsem takový, že se v tom nechci moc vrtat. Jeden dva dny mě to mrzelo, ale pak už jsem myslel pozitivně. A snažil se, abych byl co nejdřív připravený na návrat.

O Plzni se často mluvilo v souvislosti se středovou trojicí Kalvach – Bucha – Čermák. A teď jste zbyl kvůli zranění parťáků jen vy, jak se s tím vyrovnáváte?

Celkem dobře. Teď jsem nastoupil ve trojici se Šulcíkem, s nímž si dobře rozumíme, a Modou, také rychle zapadl do našeho systému. Samozřejmě že s Kalvim a Čermim se mi hrálo fantasticky a doufám, že nám brzy pomůžou. Ale nemůžu si stěžovat ani na nové parťáky.

Vy jste si ještě nikdy nezahrál skupinu evropských pohárů. Loni jste vypadl s Viktorkou a předtím jste neuspěl ani na hostování v Mladé Boleslavi…

Bylo by tedy načase to změnit… (úsměv) Pro mě je to velká motivace.

Pavel Bucha v bojích o Evropu

2018

V kádru Viktorie Plzeň už byl při posledním tažení Ligou mistrů, ale do žádného ze zápasů nezasáhl.

2019

Na hostování v Mladé Boleslavi si zahrál o Evropskou ligu proti kazašskému Ordabasy Šimkent (1:1, 3:2) i FCSB Bukurešť (0:0, 0:1).

2020

V Alkmaaru (1:3) odehrál celý zápas včetně prodloužení v kvalifikaci Ligy mistrů, v bojích o Evropskou ligu naskočil na poslední minutu s dánským SönderjyskE (3:0) a v izraelské Beer Ševě naopak střídal minutu před koncem (0:1).

2021

Ve Walesu to byl jeho první soutěžní zápas, vrátil se po svalovém zranění. Kolik přidá dalších utkání?