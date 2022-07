„Plzeň potřebuje, abychom se dostali do Evropy. Všichni hráči si to uvědomují a udělají maximum, aby se to povedlo,“ prohlásil 57letý kouč v úterý v útrobách stadionu v Helsinkách, kde se s týmem chystal ve slunečném počasí na předzápasový trénink.