Ta se tak nesla ryze v duchu sportovních ambicí.

„Jen bych k tomu chtěl říct, že na naši přípravu to nemá žádný vliv. Plně se koncentrujeme na úvod jara. Bude nesmírně důležité, abychom ho zvládli vítězně,“ prohlásil trenér Michal Bílek ještě předtím, než začaly padat dotazy novinářů.

„Chceme do Evropy. Pokud se nám podaří držet se delší dobu na špici, můžeme být konkrétnější. Ale v téhle chvíli o se titulu vůbec nebavíme,“ poodkryl pak v jedné z odpovědí plány do zbytku FORTUNA:LIGY.

V závěru přípravy vám chyběl elitní snajpr Beauguel a zkušený bek Řezník. Jak to s nimi v tuhle chvíli vypadá?

Beauguel vypadl na 14 dní, ale už se dává dohromady. Dneska (středa) s námi absolvoval trénink. Radim Řezník má trošku problémy s lýtkem. Všichni ostatní drží.

Budou ti dva marodi připravení už v neděli na Hradec?

U obou je otazník. Bogy už trénoval bez nějakých větších problémů. Věřím, že aspoň na část zápasu bude připraven. Radim do toho zatím s námi nešel. Uvidíme, jak bude jejich zdravotní stav vypadat za dva, za tři dny.

Když už jsme u Beauguela, dokážete si představit, že by ještě teď v zimě v případě zajímavé nabídky plzeňskou Viktorii opustil?

Abych řekl pravdu, tak moc ne. Času na získání náhrady není příliš. Osobně si myslím, že jaro tady dohraje a co nejvíce nám pomůže.

A sám zabojuje o korunu krále ligových střelců. Má na to, aby ji vystřílel?

Kvalitu ano. U něho je důležité, aby byl zdravý, mohl trénovat. Pak je schopný střílet góly. Moc bych mu to přál, ale pro nás budou důležitější výsledky týmu.

Ale také je znát, že když Beauguel nehraje, klesá produktivita vašeho týmu. V generálce jste sice dali čtyři góly Chrudimi, ale předtím v zápasech s Brnem a Mladou Boleslaví jediný…

Musím říct, že i přes prohru s Mladou Boleslaví jsme s ní sehráli nejlepší poločas celé přípravy. V první půli jsme měli spoustu šancí, které jsme neproměnili. Je pravda, že produktivita nebyla dobrá. Proto jsem rád, že přišel poslední zápas, kdy jsme ukázali, že góly dávat umíme, i když to bylo proti druholigovému týmu.

Nepředpokládám, že chystáte na jaře měnit herní styl…

Musíme vycházet z toho, co nás zdobilo na podzim, tzn. poctivá defenziva všech hráčů. Víme, že v útočné fázi máme velkou kvalitu, abychom nějaký gól dali.

Do jaké míry máte pár dnů před startem jara jasno o sestavě?

Určité nejasnosti mám, zejména v ofenzivní části, kde máme z čeho vybírat. Sestava by se měla hodně podobat té z generálky s Chrudimí. Ale na dvou postech ještě nejsem stoprocentně rozhodnutý.

Zamotal vám hlavu Pavel Šulc, který se v generálce dvakrát trefil?

Víme, že se Pavel do brankových situací umí dostat, ale trošku ho zlobila koncovka. Je důležité, že se prosadil, pro nás i pro jeho sebevědomí. Věřím, že bude střílet góly.

Jedinou novou tváří je Roman Potočný. Jak on má blízko do základu?

Dělali jsme ho proto, že je to zkušený ofenzivní hráč, schopný hrát z pravé i levé strany, s dobrým zakončením v šestnáctce. Zkoušeli jsme ho i na postu hrotového útočníka a vedl si velmi dobře. Zvýšil konkurenci.

Ale pokud by nebyl fit Beauguel, začne v útoku Tomáš Chorý. Nebo se pletu?

Ano, to je jednoznačné. Tomáš Chorý by začal.

I když jeho koncovka není až tak kvalitní…

Trápí ho to už delší dobu. Ale já jsem s ním spokojený, jak pracuje. Měl trochu i smůlu, trefoval tyče, břevna. Jde úspěchu naproti, poctivě na sobě maká. Věřím, že na jaře bude daleko úspěšnější.

Může dojít ke zužování kádru? Zvlášť ve středu zálohy je přetlak – Janošek, Ndiaye, Káčer – ti všichni by si asi zasloužili větší vytížení?

Velký pohyb v kádru už nebude, možná jeden až dva hráči ještě odejdou na hostování. Kádr se ustálil, je dostatečně kvalitní, konkurence je dobrá.

A co Kayamba, který odjel v závěru přípravy na reprezentační sraz? Do jaké míry to ovlivní jeho pozici?

Samozřejmě že ji to ovlivní. Kayi je hráč, který bojuje o stálé místo v sestavě, a těsně před ligou na deset dnů odjel. Já osobně jsem z toho velkou radost neměl. Včera (úterý) odehrál pětasedmdesát minut proti Bahrajnu. Uvidíme, v jakém stavu přijede.

Zrušili jste soustředění ve Španělsku, do jaké míry to zasáhlo do zimní přípravy?

Dlouze jsme o tom diskutovali a pak jsme se společně rozhodli, že bude lepší zůstat doma. I přesto hodnotím přípravu pozitivně. Měli jsme v Plzni ideální podmínky, veškerý komfort. Trénovali jsme na přírodní trávě, na umělce jsme byli jen dvakrát. Všichni hráči dostali velký prostor, aby se ukázali.

Jaké jsou cíle pro jaro? Útok na titul, nebo budou skromnější a bude stačit umístění, které zaručuje Evropu?

Cílem je dostat se do předkol evropských pohárů. To je jasné. My chceme navázat na úspěšný podzim, ale o titulu se teď vůbec nebavíme. Jediné, co nás teď zajímá, je úspěšný start do sezony.

K prvnímu zápasu přijede v neděli (18.00) Hradec, který vás na podzim doma porazil. Bude to součást motivace?

Bylo to pár dnů po utkání v Sofii, kdy jsme vypadli z evropských pohárů. Hradec se prezentuje sympatickou hrou, dobře brání a pak chodí rychle nahoru. Nečeká nás nic lehkého, ale to víme. Přistoupíme k zápasu zodpovědně, tak abychom to zvládli. Je pro nás důležité vykročit do jara vítězně.

Hned pak jedete na Spartu, kde se střetne druhý se třetím týmem tabulky. Jak moc důležité to bude utkání pro další vývoj ligy?

Sparta vyhlásila boj o titul, bude to velmi zajímavý zápas. Hrozně se na něj těšíme. Sparta bude favoritem, musí doma vyhrát. Ale my se teď soustředíme na Hradec.

Zase může do hlediště jen tisíc fanoušků. Není vám už diváků líto, že nemůžou chodit na stadiony?

Samozřejmě nás to mrzí, je to nepříjemné. Fotbal hrajeme pro diváky, kulisa nebude taková, jakou bychom si představovali. Všichni věříme, že třeba za měsíc by to mohlo být jinak.

Změny v kádru

Příchody: Roman Potočný (host. s opcí z Baníku Ostrava), Šimon Gabriel a Josef Koželuh (ukončené host. na Žižkově)

Odchody: Šimon Falta (Baník Ostrava), Matěj Hybš (Termalica Nieciecza) – oba hostování do konce jara s opcí.

Program v úvodu

NE 6. 2., 18.00 Doosan Arena

VIKTORIA – Hradec Králové

NE 13. 2., 18.00 Letná

Sparta Praha – VIKTORIA

SO 19. 2., 18.00 Střelecký ostrov

Č. Budějovice – VIKTORIA