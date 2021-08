Pořádnou lekci připravili budějovičtí mladíci divizním fotbalistům Slavoje Mýto.

Slavoj Mýto - SK Dynamo Č. Budějovice B 0:4 (0:3) | Video: Deník/Václav Havránek

Mýto - České Budějovice B 0:4 (0:3). V brance hostů dostal do třetice příležitost jiný strážce. Po Kerlovi s Janáčkem to byl pendl Šípoš a z ligového kádru vypomohl ještě Mršić. Byl to právě chorvatský záložník, který dostal ideální přihrávku do brejku, obešel vybíhajícího gólmana a z vápna poslal míč do prázdné branky. Po půlhodině pohotovou ranou zvýšil Bečvář a Západočechy dorazil proměněnou penaltou za faul na Mršiće kapitán Kladrubský. Druhý poločas se dohrával jen z povinnosti a zasloužené vítězství černobílých zvýraznil po Maškově přihrávce dorážející Vítovec.