Fotbalisté na Rokycansku mají jasno o příští sezoně. Losovací aktiv se odehrál v pondělním podvečeru na stadionu FC Rokycany s minimálními úpravami startovních čísel.

Při losovacím aktivu převzali poháry zástupci Strašic, Mýta a Břas | Foto: Deník/Václav Havránek

Sezení zástupců oddílů (cestu do Husových sadů nenašli jen funkcionáři Skomelna a Hrádku) začalo předáním trofejí za uplynulou sezonu. V obou třídách dospělých cestovaly poháry do Strašic, mezi staršími žáky kralovalo Mýto a ve skupině mladších žáků dominovaly Břasy. Ročník 2022/2023 byl nadále kritický při obsazování zápasů rozhodčími a kluby OS mužů to měly složitější kvůli nařízeným termínům utkání.

Nyní bude v přeboru dospělých startovat znovu tucet družstev. Z 1. B třídy sestoupily Příkosice a Radnice B, z OS mužů ale nikdo na postup nereflektoval. Pád tudíž postihl AFK Březina. Začíná se 19. a 20. srpna zápasy Radnice B - Mirošov, Raková - Skomelno, Cheznovice - Příkosice, Hrádek - Břasy, Dobřív - Těškov a Kakejcov - Holoubkov. V nejnižší třídě je deset účastníků a chybí zde Líšná. Rovněž 19. a 20.8. se o premiéru postarají Příkosice B - Mirošov B, Volduchy B - Dobřív B, Němčovice - Břasy B, Lhota - Březina a Strašice B - Zbiroh B.

Radnice startují přípravu, prvním testem budou divizní Klatovy. Co posily?

Přebor starších žáků zajímá deset celků (Mirošov, Volduchy, Strašice, Příkosice, Mýto, Chrást, Břasy, Holoubkov, Radnice a Zbiroh). Sudý je i počet osmi kolektivů mladších žáků (Strašice, kohouti Rokycany, Zbiroh, Holoubkov, Mýto, Radnice, Břasy Příkosice).

Třináct mužstev se hlásí mezi starší přípravky a dvanáct do skupiny mladších přípravek.

Pokud vám ve výčtu chybí dorostenci, je to způsobeno jejich přihlášením do jiných tříd. Radnice a Mýto budou nastupovat v krajské soutěži a pětice Zbiroh, Strašice, Hrádek/Příkosice, Raková/Mirošov i Volduchy/Holoubkov v plzeňském městském přeboru.