Zatím do úterý 24. března je vyhlášena na území České republiky karanténa kvůli pandemii koronaviru.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Opatření může ale po zítřku pokračovat, s čímž by se museli smířit i fotbalisté na Rokycansku. Jejich okresní soutěže dospělých mají odstartovatv prvním dubnovém víkendu. „Určitě počkáme na verdikt odborníků. V přeboru mužů startuje dvanáct a o třídu níž pouze jedenáct družstev, takže s termíny by to po zklidnění situace nemuselo být tak složité,“ reagoval na náš dotaz šéf sportovně technické komise OFS Josef Kotnauer. S kolegou Zdeňkem Bezděkem jsou připraveni ihned reagovat na další vládní kroky. (mah)