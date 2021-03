BAYERN V PLZNI PO 32 LETECH. Následovala další spanilá jízda do Ligy mistrů, kterou už hostila zrekonstruovaná Doosan arena. A vedle CSKA Moskva a Manchesteru City přijel i Bayern Mnichov, který se do Plzně vrátil po dlouhých 32 letech. V posledním zápase, v němž se s Plzní loučil trenér Pavel Vrba vystřelil Tomáš Wágner v poslední minutě zápasu s CSKA Moskva postup do Evropské ligy.

Zdroj: archiv Deníku