„Já mám náročný den od rána, jsem emociálně úplně vycucaný,“ říkal pak Adolf Šádek v rozhovoru televizní stanice Premier Sport a bylo zřejmé, že nemá na mysli jen čtvrtý postup do Ligy mistrů v historii plzeňského klubu.

„Kluci mi nepřáli k postupu do Ligy mistrů, ale k úplně něčemu jinému,“ nebyl zpočátku konkrétní, ale pak prozradil, že se odpoledne před zápasem stal otcem dcery Sofie. „Tenhle den už nebude nikdy ničím překonaný,“ uznal generální manažer plzeňské Viktorie.

Ligo mistrů, vítej v Plzni! Viktoriáni to dokázali

Hold mu vzdali fanoušci už před zápasem, kdy rozvinuli transparent s jeho podobiznou v roli kouzelníka Šádka, tak se majiteli Viktorie přezdívá především kvůli tomu, že v létě přivedl třináct posil. A především s pomocí trenérského štábu pod vedením hlavního kouče Michala Bílka a jeho asistenta Pavla Horvátha stvořil tým, který se teď probojoval i do Ligy mistrů.

Plzeňští fotbalisté postoupili do Ligy mistrů. Počtvrté v historii.

Navzdory tomu, že po zisku mistrovského titulu mnozí experti tvrdili, že na evropské scéně nemá Viktoria šanci. „Je vidět, že fungujeme trošku jinak než ostatní, není to jen o penězích,“ naznačil, v čem tkví kouzlo úspěchů Plzně.

„Jsem rád, že jsme postoupili do Ligy mistrů. Věřím, že ve čtvrtek to dokáží i další české kluby a budeme dál v evropských pohárech ve třech,“ doplnil Adolf Šádek, který letošní postup do Ligy mistrů označil za nejcennější ze všech čtyř.

„Poslední dva roky se s tím peru, už jsem byl i polomrtvý, takže teď jsem rád, že zase žiju. Plzeňský fotbal si nezasloužil umřít a pevně věřím, že soupeřům z Prahy ještě Viktorka zatopí,“ uzavřel plzeňský boss emotivní rozhovor. Už teď se může těšit na čtvrteční los základních skupin Ligy mistrů.

